VIDÉO – Qui est Vir Das, l’humoriste qui défend les femmes et fait enrager les nationalistes en Inde ?

Pour ses détracteurs, Vir Das serait un dangereux terroriste. Mais qu’a donc fait cet humoriste de 42 ans, au générique de nombreux films et séries à Bollywood et dont les spectacles sont disponibles sur Netflix ? Le 12 novembre dernier, il s'est produit au Kennedy Center de Washington dans un monologue intitulé "I Come from two Indias" (Je viens de deux Inde). Son angle ? Dénoncer la dualité d’une société tiraillée entre le conservatisme de ses dirigeants et les aspirations de sa jeunesse.

"Je viens d’une Inde qui possède la plus grande population active de moins de 30 ans au monde, mais qui doit encore écouter des leaders de 75 ans avec des idées vieilles de 150 ans", dénonce Vir Das. Une allusion à peine voilée à Narendra Modi, l’actuel Premier ministre nationaliste, 71 ans, et à son prédécesseur Manmohan Singh qui avait plus de 80 ans lorsqu’il a quitté le pouvoir.