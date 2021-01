VIDÉO - Quand Omar Sy placarde incognito l'affiche de "Lupin" dans le métro parisien

"Vous avez vu l’affiche, mais avez-vous vraiment regardé qui l’a posée ?". C'est ce qui s'appelle un joli coup de promo. Ce mardi 12 janvier, Omar Sy a posté sur son compte Twitter une vidéo dans laquelle il placarde dans le métro parisien une affiche de Lupin, la série de Netflix dont il est le héros, sans que personne ne le reconnaisse. "Aujourd'hui on va vous prouver qu'au-delà de la fiction, même dans la vraie vie, parfois on voit mais on ne regarde pas", explique Omar Sy.

Un joli clin d'œil au personnage d'Assane Diop qu'il campe dans la série, et qui fait partie de tous ces travailleurs invisibles que l'on croise au quotidien sans jamais leur prêter d'attention. Lancée le 8 janvier dernier sur Netflix, la série qui cartonne dans le monde entier raconte l'histoire d'un père de famille divorcé et très doué en informatique, qui cherche à venger son père qui s'est suicidé 25 ans plus tôt après avoir été accusé à tord du vol d'un collier ayant appartenu à Marie-Antoinette. Grand admirateur d’Arsène Lupin, Assane Diop décide de s'inspirer du héros crée par Maurice Leblanc en 1905 pour voler le bijou exposé au Louvre. Très malin, il se sert de son "invisibilité" pour changer d'identité et arriver à ses fins.