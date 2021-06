VIDÉO - "Mon cœur battait la chamade !" : la voisine française du "Serpent" n’a rien oublié

Aujourd’hui encore, Nadine conserve un souvenir très vif de sa rencontre avec le "Serpent" et Marie-Andrée. "Le moment le plus terrifiant, c’est quand je me suis retrouvée dans l’ascenseur avec eux", raconte-t-elle à propos du journal où elle a volé le carnet. "On était tous les trois dans cette petite cabine. Mon cœur battait la chamade. Je l’entendais moi-même et j’étais sûre qu’ils l’entendaient aussi. Si mon cœur battait comme ça, c’est que j’avais quelque chose sur la conscience. Et en fait non, ils n’ont rien entendu."

À l'isolement depuis 2003 dans une prison à Katmandou, où il a été condamné à perpétuité pour deux meurtres, Charles Sobhraj, 77 ans, est soupçonné d'être impliqué dans plus d'une douzaine d'assassinats en Thaïlande, Inde et Népal. Après avoir été reconnue coupable de l'un d'entre eux, Marie-Andrée a elle été libérée de prison avant de décéder en 1984 à l’âge de 38 ans des suites d’un cancer.