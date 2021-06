Nicolas Sarkozy et François Hollande : de retour en haut de l'affiche

Nous nous sommes rendus sur le tournage pour sonder les intentions de la réalisatrice, Anne Fontaine. Mais dans quelle catégorie s’inscrit donc le film “Présidents” ? À cette question, elle répond que “C’est vraiment un film très inventé, ce n’est pas du tout un biopic. C’est beaucoup plus libre et beaucoup plus fou que ça”. Les acteurs ont dû se livrer à un exercice délicat, celui d’évoquer leurs modèles sans les caricaturer. Une fable politique, un exercice délicat et rare au cinéma.