VIDÉO – Nora Hamzawi : "2020 ? C’était un film d’horreur un peu chiant !"

"2020 ? C’était un film d’horreur un peu chiant ! Je jouais mon spectacle sur scène en tournée et tout s’est arrêté", raconte celle qui a longtemps fait le bonheur des téléspectateurs de Quotidien sur TMC. "Après, ça a recommencé, et puis ça s’est re-arrêté, et puis il y a eu le couvre-feu. J’ai joué à 17h, puis à 16h30. Et puis j’ai plus joué… Et l'autre jour, j'ai appris que mes dates étaient reprogrammées en avril 2022… alors qu’on n’est même pas en avril 2021 !"

Après des seconds rôles remarqués dans Doubles vies d'Olivier Assayas et Alice et le maire de Nicolas Parisier, Nora était l’an dernier la tête d’affiche d’Eleonore, une tragicomédie réalisée par son frère Amro. Et si Gérardmer lui donnait envie de s’essayer à un bon vieux film d’horreur ? "Non, je ne crois pas, je serais trop peureuse !", coupe-t-elle, avant de filer une métaphore de son cru.

"C’est pour ça que je ne passe pas le permis de conduire. Quand je suis en voiture, c’est terrible d’être à côté de moi parce que je sursaute dès qu’il y a un poids lourd qui passe. Eh bien je me dis que si le metteur en scène était le conducteur, et que moi j’étais son actrice, il me giflerait ! Enfin, il ne me giflerait pas parce qu’on ne gifle pas… Mais vous m’avez compris !"