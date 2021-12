VIDÉO - "Notre-Dame brûle" : découvrez les premières images du film de Jean-Jacques Annaud

Une catastrophe, de l'héroïsme, un "happy end" : l'incendie de Notre-Dame de Paris il y a deux ans inspire réalisateurs et producteurs, qui n'ont plus besoin d'adapter Victor Hugo pour raconter une "belle histoire" à la portée internationale. Le cinéaste Jean-Jacques Annaud a ainsi réalisé Notre-Dame brûle, un film à gros budget et grand spectacle, attendu pour 2022 et produit par Jérôme Seydoux, le co-président de Pathé. Vous pouvez en découvrir les premières images dans la vidéo en tête de cet article, extraite du JT de TF1.