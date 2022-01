VIDÉO - "Nouvel An, laissez-moi avec ça !" : le rappeur Gims s'attire les foudres des politiques

La séquence dure à peine 90 secondes. Dans un assemblage de courtes vidéos postées ce samedi 1er janvier dans sa story Instagram, le rappeur Gims pousse un coup de gueule surprenant contre ses fans. "S’il vous plaît, avec les Bonne année, Nouvel An, laissez-moi avec ça, vous savez bien que je n’ai jamais répondu à ça, et vous continuez à m’en envoyer tout le mois de janvier, février", déplore-t-il.

"C’est les muslims la plupart qui m’envoient ça", regrette l’interprète de "Bella". "Est-ce que les compagnons (du prophète - ndlr) ont fêté le Nouvel An ? Non. Les gars, s’il vous plaît arrêtez."

Visiblement excédé, Gims ne supporte pas non plus qu’on lui souhaite son anniversaire. "Je souffre avec ça", explique celui qui est né Gandhi Djuna le 6 mai 1986 à Kinshasa. "C’est un pas de plus vers la mort. On ne fête pas ça. Ça ne fait pas partie de nos convictions, venez on se concentre sur nos trucs à nous. Ce n’est pas méchant. Mais restons forts sur nos valeurs."