Obispo se passe des maisons de disques

C'est une première. Pascal Obispo qui a fêté ses 56 ans ce vendredi se lance dans une nouvelle aventure avec "Obispo All Access". C'est une application musicale qui lui permet de se libérer des maisons de disques. Depuis plusieurs mois, ses titres ne sont plus disponibles sur les plateformes de streaming tout comme ses clips. Ceux-ci sont désormais accessibles uniquement sur l'application. On peut notamment y retrouver ses chansons d'hier mais aussi ses nouveaux titres, des livres audio, des concerts, des podcasts, des karaoké et bien d'autres choses. Comment peut-on y accéder ?