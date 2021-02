"On a tous mis nos ego de côté" : comment "Malcolm & Marie" s'est tourné en secret durant le confinement

C'est l'un des films les plus attendus de ce début d'année. Netflix dévoile ce vendredi 5 février Malcolm & Marie, le huis clos amoureux et passionnel réalisée par Sam Levinson. Emmené par Zendaya, qui poursuit son ascension à Hollywood, et John-David Washington, qui s'est fait remarquer dans Tenet, le film a été tourné en deux semaines dans le plus grand secret à l'été 2020 en raison du confinement. Produit par Netflix, il se murmure que le film pourrait concourir aux Oscars, même s'il a été boudé par les Golden Globes.

L'histoire ? Alors qu'ils rentrent chez eux après une avant-première, un réalisateur et sa compagne se lancent dans une dispute qui va mettre leur couple à rude épreuve. "C'est un film compliqué, exaltant et très sexy", nous a confié John-David Washington. "C'est l'histoire de l'amour. Ce sont deux personnes très amoureuses mais qui ont leurs propres problèmes, leur propre co-dépendance et leur propre toxicité. Ils se nourrissent l'un de l'autre, mais sans parfois rien donner en retour", analyse de son côté Zendaya.