VIDÉO - "On a tous intérêt à s'emparer de ce sujet": Marie-Sophie Lacarrau nous présente la Grande Cause des Territoires

Comment améliorer les conditions de vie dans les territoires ? C'est la question que pose Make.org qui lance ce lundi 1er février la "Grande Cause des Territoires", une consultation nationale soutenue par TF1 et LCI. Jusqu'au 28 mars, les citoyens sont invités à prendre part au débat par le biais de la plateforme. "L'enjeu consiste à faire remonter des idées pour améliorer les conditions de vie dans nos territoires. Et nous avons tous intérêt à s'emparer de ce sujet pour faire en sorte que l'on vive mieux. On sait qu'il y a plein de choses à améliorer", nous explique Marie-Sophie Lacarrau, la présentatrice du 13H de TF1 (voir notre vidéo c-dessus).

Pour participer, rien de plus simple. "Il suffit de se rendre sur territoire.make.org et là, vous proposez une idée. Toutes les contributions seront compilées et, au final, on arrivera à un plan de 5 à 10 actions qui visent à améliorer les conditions de vie dans les territoires", poursuit la journaliste qui rappelle l'importance d'impliquer les citoyens. "Ce sont des questions qui nous concernent tous, dans notre vie de tous les jours. Alors n'attendons pas que ce soit les autres qui choisissent pour nous. Là, nous avons l'occasion de donner notre avis et de faire émerger les meilleures idées. Allons-y !".