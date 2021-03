VIDÉO - "On est obligés de tout dévoiler ?" : l'interview Love d'Inès Reg et Kevin Debonne

Ces deux-là sont inséparables. Après avoir fait rire des millions d'internautes avec leur vidéo sur les "paillettes", l'humoriste Inès Reg et son mari Kevin Debonne signent à quatre mains leur première comédie romantique Je te veux, moi non plus, qui débarque ce vendredi 26 mars sur Amazon Prime. Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, ils ont décidé de se glisser dans la peau des héros de la fiction, Nina et Dylan, meilleurs amis depuis l'enfance, qui vont réaliser qu'ils sont faits l'un pour l'autre. "Sauf que moi je l'avais compris dès le début", nous glisse avec malice Kevin, aussi calme et stoïque, que sa compagne est survoltée.

Pour l'occasion, les amoureux en couple depuis six ans ont accepté de se prêter à notre interview "love". L'occasion de découvrir que dans la vie, ils sont aussi romantiques l'un que l'autre, qu'ils croient tous les deux au coup de foudre et à la fidélité. "De toute façon, c’est filmé, on ne va pas dire non !", taquine Kévin. "On va avoir une grande discussion après cette interview!", balance sa compagne.