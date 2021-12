VIDÉO - "On forme une famille" : les retrouvailles des héros de "Harry Potter" s’annoncent très émouvantes

"C’est comme si le temps n’avait pas avancé mais c'est aussi comme s’il avait filé", remarque Emma Watson avant d'enlacer Tom Felton qui incarnait Drago Malfoy. Daniel Radcliffe, inoubliable Harry Potter, assure qu'il ne serait pas le même sans les participants à cette réunion qui est bien plus qu'un rassemblement professionnel. "On partagera un lien fort pour toujours. On forme une famille. On fera toujours partie de nos vies respectives", souligne Rupert Grint, l'interprète de Ron. Le casting de la saga reviendra sur les coulisses de fabrication des huit films.