VIDÉO - "Il nous a été enlevé trop tôt" : Oscarisé, Anthony Hopkins rend hommage à Chadwick Boseman

La 93e cérémonie des Oscars s’est achevée sur un couac, ou presque. Lauréat l’an dernier du trophée du meilleur acteur pour son rôle dans Joker, Joaquin Phoenix était venu remettre le prix à son successeur, ce dimanche au Dolby Theater de Los Angeles. Alors que tout le monde s’attendait au sacre posthume de Chadwick Boseman pour Le Blues de Ma Rainey, c’est Anthony Hopkins qui a été récompensée pour sa performance époustouflante dans The Father. Hélas ! Non seulement l’acteur britannique n’était pas dans la salle… mais il n’était pas non plus présent via Zoom ou autre moyen de communication en ligne.

Déjà récompensé en 1992 pour le rôle d’Hannibal Lecter dans Le Silence des Agneaux, Sir Anthony pensait-il que l’affaire était déjà pliée au profit de son collègue américain, emporté par un cancer l’été dernier ? Hormis aux Baftas, Chadwick Boseman avait tout raflé ou presque durant la course aux prix, sa veuve enchainant les discours de remerciements depuis son salon. Très commentée sur les réseaux sociaux, l’absence d’Anthony Hopkins a été expliqué quelques heures après la cérémonie par son agent, Jeremy Barber.