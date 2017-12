VIDÉO - "Our cartoon President" : les premières images de la série animée qui va se moquer de Donald Trump

Un premier teaser en guise d'apéritif a été dévoilé par cette chaîne du câble. On y retrouve un Donald Trump, un peu gauche, arpentant un couloir et peinant à rejoindre son pupitre pour s'adresser à ses concitoyens. C'est à cet instant que son "équipe" fait son entrée. Ivanka et Eric Trump, Ted Cruz, Jeff Sessions et Mitch McConnell, pour ne citer qu'eux, viennent l'aider. Elle promet de suivre le quotidien de Donald Trump, de ses proches et de son administration à la Maison-Blanche.