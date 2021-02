Pas plus de 5 000 festivaliers assis cet été : comment réagit-on à Carhaix ?

Le festival des "Vieilles Charrues" aura bien lieu ce 2021 en juillet. Par contre, oubliez l'image de la foule et des 270 000 festivaliers habituels. Cet été, le protocole sanitaire limite la jauge à 5 000 personnes par jour, en plein air et assis. Dans le bourg Carhaix (Finistère) ce vendredi matin, on rencontre des habitants heureux et d'autres qui ne comprennent pas le nouveau protocole.