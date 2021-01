Pascal Obispo s'affranchit des plateformes pour lancer sa propre application de musique

Les albums physiques ont laissé place aux plateformes de musique comme Deezer, Spotify ou encore Apple Music. Mais de plus en plus d'artistes envisagent désormais de les quitter faute d'une rémunération satisfaisante. Ce vendredi, c'est au tour de Pascal Obispo de se lancer en solo avec la mise ne ligne de sa propre plateforme musicale, disponible sur l'Appstore et Google Play. Le compositeur propose une agrégation de toutes ses productions depuis ses débuts ainsi que des concerts inédits, des podcasts, et de la musique de relaxation. Il promet des nouveautés chaque semaine en comptant sur sa notoriété pour attirer les abonnés. Le tout pour 5,99 euros par mois.

Cette recherche d'autonomie en a séduit plus d'un mais s'est souvent soldée par des ratés. Aux États-Unis : Prince ou encore Taylor Swift ont tenté leur chance. En France : Jean-Jacques Goldman et Francis Cabrel ont également essayé de réussir là où leurs homologues américains avaient échoué. Mais tous sont revenus sur leur décision, ayant de grandes difficultés à se passer des millions d'utilisateurs des plateformes de streaming.