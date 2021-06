VIDÉO - Patrick Bruel : "C’est marrant que je puisse donner l’image de quelqu’un de sûr de moi"

Si Patrick Bruel a déjà une longue carrière d’acteur derrière lui, depuis Le Coup de Sirocco d’Alexandre Arcady en 1978, Villa Caprice lui offre un véritable contre-emploi, sombre et manipulateur, loin de son image de chanteur populaire. "On arrive toujours avec ses bagages, quand on arrive sur un plateau", observe-t-il. "On va certainement chercher des choses en soi. Mais là je suis assez éloigné de ce personnage. Je n’ai aucun cynisme. Et c’est de construire autour de ce cynisme que j’ai trouvé intéressant."