Patrimoine : au royaume du disque

Même parmi les plus anciens, les disques conservés sont généralement dans un état neuf pour une qualité sonore exigée par l'antenne. Ils sont souvent introuvables sur Internet, et parfois rarissime comme ce disque du groupe Pink Floyd. "On a vendu des disques qu'on avait en double et c'est le cas de celui-ci dont l'autre exemplaire s'est vendu 10 500 euros, il y a quelques années", explique Thomas Henry, responsable des collections et des ressources documentaires.