VIDÉO - Pedro Almodóvar : "Face à la montée de l’extrême droite, il faut être plus progressiste que jamais"

En effet, ce journal, je l'ai écrit au début de la pandémie et c'était un moment où j'avais moi-même le virus. Donc peut-être que c'était effectivement un peu sombre parce que j'avais ce problème de santé. Mais une fois passé ce moment, en fait, la pandémie a été plutôt un moment positif pour moi, malgré toute l'horreur et la tragédie que cela a provoqué autour de moi. Mais moi, ça m'a permis de me concentrer sur l'écriture du scénario et d'être seul. Mais la solitude, j'y suis habitué et le fait de ne voir personne m'a permis de me concentrer véritablement sur l'écriture. Et en trois mois, j'ai pu finir ce scénario.

Je crois que les deux éléments, c'est-à-dire à la fois le côté mélodramatique et la question des fosses communes, sont étroitement unis entre eux parce qu'ils appartiennent au même univers qui est celui de Janis, le personnage joué par Penélope Cruz. Il est vrai aussi que c'est le film le plus explicitement politique que j'ai fait jusque-là. Et même si je raconte l'histoire de ces deux maternités qui sont très différentes, et toutes les péripéties qui entourent la relation de ces deux mères, cet élément des fosses communes a tellement de force qu’il prend peu à peu le pas sur ces deux mères dans l’histoire.

Avez-vous l'impression que la jeune génération en Espagne connait mal l’histoire de son pays ?

C'est vrai que les jeunes générations sont moins sensibles à cette question, entre autres parce qu'elles ont d'autres problèmes en tête. Elles pensent à leur propre avenir et c’est naturel. Mais il est vrai aussi qu’en Espagne, un immense silence s'est installé à partir de la période de l'après-guerre et jusqu'à très récemment, à propos de la période de la guerre civile. Parce que pendant le franquisme, dans les familles, jamais on ne parlait de ce qui s'était passé. Sans doute par peur, mais une peur qui est devenue pathologique parce que personne n'en parlait, ni les pères, ni les mères, ni les grands-parents, ni les oncles et les tantes. Et donc, ma génération, en fait, n'a pas vraiment entendu parler de la guerre civile. Et bien évidemment, ça n'apparaissait pas non plus dans les manuels d'histoire !

Même au début de la démocratie dans notre pays, on n’a pas suffisamment parlé de la guerre civile et c'est très frappant de voir qu'aujourd'hui, c'est la génération des arrière-petits-enfants des victimes qui réclame l'exhumation des corps des victimes de ces fosses communes. Eux, ils ont ce lien avec la mémoire historique parce qu'il y a des victimes dans leurs familles. Mais pour les jeunes générations qui n'ont pas eu de lien avec des victimes de la guerre civile, effectivement, c'est un sujet qui n'est pas dans leurs têtes. Et c'est pour ça que j'ai fait ce film, justement pour rendre visible ce problème des fosses communes. Je pense qu'il est important que les jeunes générations connaissent leur passé, entre autres pour ne pas répéter les mêmes erreurs.