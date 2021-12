VIDÉO - Père Noël généreux pour sa mère, Dwayne Johnson lui offre une énorme voiture

Il est aussi généreux envers les journalistes qu’envers ses proches. Mais s’il distille punchlines et sourires à destination de la presse, Dwayne Johnson n’a pas peur de mettre la main au portefeuille pour faire plaisir à sa famille. Et ce n’est pas sa mère, Ata, qui s'en plaindra. Fan numéro un de son catcheur et acteur de fils, elle est celle qu’il gâte sans compter pour les grandes occasions.

"J’ai toujours dit que si tu avais une bonne maman, tu avais une bonne chance de devenir un être humain décent", écrivait-il. Alors cette année, Dwayne Johnson – qui se surnomme Dwanta, comme Santa Claus, pour les fêtes – a vu les choses encore plus grandes au moment d’ouvrir les paquets. Aidé de ses filles cadettes Jasmine et Tiana, l’acteur de 49 ans a à nouveau fait pleurer sa mère en lui offrant une énorme voiture. Un moment familial qu’il ne pouvait pas ne pas partager avec ses 248 millions d’abonnés sur Instagram.

"Elle était choquée. Elle a beaucoup pleuré, mais une fois dans la voiture avec ses petites-filles, elle était rayonnante de joie", souligne The Rock, "si reconnaissant de pouvoir faire ce genre de choses pour sa mère". "Je ne prends rien de tout ça pour acquis et elle non plus", insiste-t-il, ajoutant que sa mère "mérite encore plus". Direction l’espace l’an prochain ?