Pierre Perret fête ses 65 ans de carrière avec un nouvel album

Il aime la nature plus que tout. A 86 ans, Pierre Perret a composé trois nouvelles chansons dans un album souvenir qui résume sa carrière. Celui-ci est intitulé Mes adieux provisoires. Nostalgie, poésie et douceur sont au rendez-vous de cette chanson. "Il y a bien un jour où il faudra que ça s'arrête. Mais il y en a beaucoup à qui j'ai promis encore d'aller chanter dans leur théâtre avant d'arrêter, je vais essayer de le faire", confie le chanteur aux équipes de TF1 parties à sa rencontre. "C'est mal barré parce que depuis un an, il ne se passe pas grand-chose dans les théâtres", ajoute-t-il avec amusement.

Pierre Perret parle d'un disque coup de cœur qu'il a écrit pendant tout le confinement. Il raconte d'ailleurs ne pas du tout s'être ennuyé durant cette période. Aujourd'hui, plus de 30 écoles portent son nom, son public lui reste fidèle et Pierre Perret prépare une tournée partout dans tout le pays et à Paris en octobre prochain. Et comme tous les artistes, il attend le renouveau de la culture.