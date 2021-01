VIDÉO - Pio Marmaï : "J'ai envie de manger du pied de porc et de boire du vin rouge, comme tout le monde !"

L'occasion quelque part de populariser un peu plus l'évènement. "C'est mieux que les gens aient accès aux films par une plateforme commune qu'ils n'y aient pas accès du tout", nous confirme l'acteur. "Mais j'aime à croire que ça ne va pas durer, que dans 5 ans on se dira 'tu te rappelles l'époque où on était dans des bureaux en contreplaqué, et qu'on faisait un festival ?", s'amuse Pio Marmaï, avant de conclure : "Non mais le festival en ligne, je suis pour évidemment, mais seulement pour les mois à venir !" (voir notre interview vidéo ci-dessus) .

Déjà 32 long-métrages à son actif, un Klapisch qui vient tout juste d'être bouclé, et le 4 février, on le verra pour la première fois dans une série, la très réussie En thérapie sur Arte. Pio Marmaï est partout. C'est dans le cadre du festival international du film fantastique, à Paris, que nous le rencontrons. Pour cette nouvelle édition, il préside le jury des courts-métrages. Et covid oblige, c'est en ligne que le festival se déroule cette année.

Parce que le cinéma à partager ensemble, ça lui manque beaucoup. "La culture n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Je pense que le fait de se rassembler autour d'un objet avec des gens, de le découvrir ensemble, d'échanger ensuite ensemble, c'est le sens de l'art, c'est indispensable. L'humain, il a besoin de ça !", lance Pio Marmaï.

Et comme tout le monde, l'acteur blêmit au scénario d'un troisième confinement. "Ça me fait chier ! C'est bon là, Deliveroo et tout ça ! Moi j'ai envie de manger du pied de porc et de boire du vin rouge, comme tout le monde ! (...) Je ne sais pas ce qu'ils font dans leurs bureaux, les mecs qui sont chargés de gérer cette crise. Mais bon, ils sont quand même payés à réfléchir. Donc, je leur fais confiance quelque part... On n’a pas le choix, mais ça fait quand même ultra-chier !"

En attendant des jours meilleurs, l'acteur se délecte à regarder les films pour le festival de Gérardmer. Sa dernière frayeur au cinéma, justement ? Hérédité, de Ari Aster. "Ça m'a mis dans un malaise ! J'étais tout seul chez moi - ce qui est une connerie quand on regarde ce genre de trucs -, et j'ai bien crû que j'allais me faire dessus, j'étais vraiment très mal ! J'ai trouvé ça génial ! J'avais mon petit plaid en cachemire - extrêmement cher évidemment - et je le mettais comme ça sur moi, j'étais tellement mal !"