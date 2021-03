Plongée dans l'univers du chanteur Raphaël

Raphaël Haroche, plus connu sous le nom de Raphaël, a 45 ans. Indécelable malgré ses neuf albums et ses 21 ans de carrière, le chanteur et le temps qui passe ne semblent pas voyager dans le même wagon. La semaine dernière paraissait "Haute Fidélité", son nouveau disque fait maison. Avec un matériel moderne, un musicien comme lui n'a plus besoin de se rendre en studio.