Plus de 3 ans après le décès de Johnny Hallyday, que deviennent ses plus grands fans ?

L'amour inconditionnel porté par les groupies de Johnny Hallyday, décédé le 5 décembre 2017, ne faiblit pas. Plus les années passent, plus leur adoration se renforce, voire suscite l'adhésion de nouveaux membres. "Certains sont devenus fans après sa mort. Cette disparition les a intrigués", précise une fan dans l'émission Sept à Huit en tête d'article.

D'autres fans encore prennent leur bécane pour se souvenir de l'icône. "Il nous a aidé à vivre. Il nous a aidé à comprendre le rock'n'roll. Car ce n'est pas que de la musique, c'est aussi un look, une façon de vivre, un état d'esprit un peu rebelle", commente Jean-Noël, un membre du groupe de bikers Les Desperados, crée par Johnny. "Il nous a procuré que du bonheur", poursuit son frère jumeau Jean-Claude, lui aussi adepte de sorties en deux-roues. "Sans lui, je ne sais pas ce qu'on serait devenu. Rien que d'être un groupe comme ça, on est des amis, c'est la moto, c'est Johnny. C'est un ensemble de choses qui fait qu'à 60 ans, on a une vie agréable. On est comme des gamins".