"Plus jamais de vraies armes" : Alec Baldwin sort de son silence après le tir mortel sur le tournage de "Rust"

Sollicité depuis qu'il a accidentellement tué son ancienne collègue, Alec Baldwin a accepté de se livrer dans une courte interview. "C'était mon amie. Le jour où je suis arrivé sur le tournage, on a dîné ensemble avec elle et Joe, le réalisateur. On était une équipe très très loyale et soudée, tournant un film ensemble. Puis, cet événement horrible est arrivé", confie-t-il. Encore bouleversé, l'acteur a tenu à passer un message : "De nouvelles mesures doivent être prises, des pistolets sûrs en plastique et plus jamais de vraies armes".