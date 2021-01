VIDÉO - Pompéi expose de nouveaux trésors, dont des amulettes magiques

Le site archéologique de Pompéi, la ville romaine ensevelie par une éruption volcanique il y a presque 2.000 ans, a dévoilé lundi 25 janvier de nouveaux trésors découverts au cours des dernières fouilles.

Ces nouveaux vestiges ont été présentés lors de l'inauguration de l'Antiquarium, musée rénové exposant sur place des statues en bronze, des fresques, des bijoux en or et argent... en très bon état de conservation. Un grand chantier de rénovation financé en grande partie par l'Union européenne a en effet permis de redonner vie à ce site classé au patrimoine de l'Unesco mais qui était mal entretenu et se dégradait de manière inquiétante.

Ainsi, à l'intérieur d'une boîte, les archéologues ont découvert des dizaines d'amulettes, anneaux, statuettes et porte-bonheur en ivoire, bronze, céramique ou ambre qui apparemment ne furent pas suffisants pour protéger l'antique cité de la fureur du Vésuve, qui se serait abattue en octobre de 79 après JC, six mois plus tard que ce que l'on croyait jusqu'ici.