Pour Belmondo, "c'était le public qui comptait", selon Alain Terzian

Pour Alain Terzian, l'hommage national qui sera rendu à Jean-Paul Belmondo le 9 septembre prochain est bien la moindre des choses. "C'est à la dimension du personnage et j'espère surtout que ce sera ouvert, en partie au public car Belmondo avait un respect sacré du public", déclare-t-il sur LCI. Invité par Élisabeth Martichoux, le producteur et ancien président de l'Académie des César a rendu un hommage appuyé à l'acteur, qui s'est éteint lundi à l'âge de 88 ans.

"Il est l'illustration de la nouvelle vague. Il a une présence inouïe", explique-t-il en se souvenant de son rôle légendaire dans "À bout de souffle", de Jean-Luc Godard. "C'est la nature de l'homme qui prend le dessus et c'est quelque chose d'impressionnant parce qu'on voit une icône en totale liberté. On a l'impression qu'on improvise les dialogues, mais non." Pour le producteur, Belmondo est, au-delà de l'icône qu'il a pu devenir, un héros populaire et fier de l'être. "Les critiques, les intellectuels... Il avait beaucoup de respect, mais beaucoup de distance. Il disait que finalement ils pouvaient dire ce qu'il voulait, il s'en foutait. Parce que finalement lui, c'était le public qui comptait", indique Alain Terzian.

Ainsi, le producteur affirme qu'il ne s'est jamais plaint d'être aussi peu récompensé pour sa carrière. "Il voulait être dans le cœur des gens. Et il l'a été bien au-delà des frontières françaises, dans toute l'Europe. C'était au-delà de l'imaginable et c'était ce qu'il voulait."