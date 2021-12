VIDÉO – Pour Noël, Kate Middleton surprend les Anglais en jouant du piano à la télévision

TALENT CACHÉ – Animatrice d’un grand concert de Noël enregistré à l’abbaye de Westminster et diffusé le soir du réveillon vendredi 24 décembre, la duchesse de Cambridge en a également été l’une des musiciennes.

Elle s’est installée derrière le piano. Sans avoir prévenu personne. Kate Middleton a créé la surprise le soir du réveillon de Noël en accompagnant le chanteur Tom Walker, venu présenter un titre inédit lors du grand concert de Noël organisé par la duchesse de Cambridge pour saluer les héros de la pandémie. Vêtue d’un très chic manteau rouge, l’épouse du prince William a suivi sans fausses notes la partition de cette chanson intitulée "For those who can’t be here" ("Pour ceux qui ne peuvent pas être là", ndlr.). Une ballade pop très émouvante dont l'interprétation par le duo royal a été visionnée plus de 2 millions de fois sur YouTube.

Enregistrée début décembre à l’abbaye de Westminster, l’émission spéciale "Royal Carols : Together at Christmas" a été diffusée vendredi 24 décembre sur la chaîne ITV. "Nous voulions remercier toutes ces personnes formidables qui ont soutenu leurs communautés", explique la duchesse de Cambridge sur ses réseaux sociaux, soulignant aussi sa volonté de saluer tous ceux qui souffrent de la crise sanitaire depuis deux ans. "J’imagine qu’à travers cette séparation, nous avons aussi compris à quel point nous avions besoin les uns des autres et à quel point les gestes de bonté et d’amour peuvent nous apporter du réconfort et du soulagement dans les moments de détresse", insiste-t-elle. Et quel meilleur outil que la musique pour relier les gens ?

Ce n’est jamais facile de se glisser derrière un piano avec un tas de musiciens avec qui vous n’aviez jamais joué avant et d’enregistrer ça en direct devant les caméras. Mais elle a totalement assuré - Tom Walker sur Kate Middleton

Pendant une heure, les invités de Kate et William ont assisté à des lectures de poèmes forts et à des prestations des chanteuses Leona Lewis et Ellie Goulding. Mais c’est l’apparition musicale de la duchesse de Cambridge, animatrice de la soirée, qui restera dans les mémoires. "C’était une expérience unique (…). Ce n’est jamais facile de se glisser derrière un piano avec un tas de musiciens avec qui vous n’aviez jamais joué avant et d’enregistrer ça en direct devant les caméras. Mais elle a totalement assuré", a commenté Tom Walker pour ITV.

Le chanteur britannique, célèbre pour son tube "Leave a light on", raconte avoir été choisi par la duchesse devant qui il avait déjà joué lors d’un événement caritatif. Désireux de proposer une chanson encore jamais entendue pour ce grand concert de Noël, il a envoyé son morceau aux équipes de Kate. Sans se douter de leur réponse. "Ils m’ont demandé : 'Ça irait si la duchesse jouait avec vous ?'", se souvient-il. Peu de personnes étaient dans la confidence. Le duo a répété "neuf fois" dans le plus grand secret. Même la mère de l’artiste n’a découvert la vérité qu’en regardant sa télévision vendredi. "Elle pleurait, pleurait… C’était beau", souligne-t-il à la BBC. Un cadeau de Noël très inattendu qui restera dans les mémoires chez les Walker.

Delphine DE FREITAS

