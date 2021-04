"Pour un flirt" : le tube de Michel Delpech fête ses 50 ans

"Pour un flirt avec toi, je ferais n'importe quoi", fredonne un passant. Michel Delpech est devenu un symbole du charme à la française grâce à sa chanson intitulée "Pour un flirt". Elle ose parler de désir et à l'époque les jeunes adorent. En 1971, la majorité n'était qu'à 21 ans et les tabous faisaient de la résistance. Le titre s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires de l'Europe au Japon. "C'était mon époque. Évidemment, je flirtais", "c'était ma génération. C'était entrainant, joyeux et gai", se souviennent certains.