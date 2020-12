Pourquoi Dua Lipa a sauvé 2020

SUPERSTAR - Nommée trois fois aux NRJ Music Awards ce samedi 5 décembre, la chanteuse anglaise de 25 ans a fait danser la planète en pleine pandémie. De quoi rendre cette délicate année beaucoup plus douce.

Elle a pris son envol parmi les nouvelles reines de la pop tout en nous donnant des ailes. Dua Lipa aura accompagné en musique une année 2020 bien compliquée avec un album pop et feel good, parfait contraste avec la période morose que traverse le monde. Son Future Nostalgia a agi comme une pilule de bonheur pour des millions d’oreilles désireuses de s’évader. Ses titres ont été écouté plus de 3,8 milliards de fois sur Spotify ces derniers mois, faisant d’elle la quatrième artiste féminine la plus écoutée sur les plateformes de streaming de l’année? derrière Billie Eilish, Taylor Swift et Ariana Grande.

Pour aller de l’avant, il a fallu revenir en arrière. De Physical à Don’t stop now, la chanteuse britannique de 25 ans a fait danser la planète entière avec des titres so 80s, accompagnés de clips à l’esthétique léchée et colorée. Alors que certains artistes ont profité des confinements successifs pour lever le pied, elle n’a pas chômé. Elle a maintenu la sortie de son opus au printemps et a même dû l’avancer d’une semaine après avoir été victime d’un piratage.

Son concert virtuel était un régal

C’est en direct sur YouTube qu’elle a présenté des extraits de ses différents morceaux. Un premier livestream qui marquera le début d’une intense présence en ligne. Dua Lipa a interagi toute l’année avec ses fans sur les réseaux sociaux, faisant notamment appel à leur créativité pour produire le clip de Levitating. Sur la planète pop, elle est sans doute celle qui nous a livré les featurings les plus ambitieux cette année. Madonna et Missy Elliott sont venues donner de la voix sur Club Future Nostalgia, le remix de son opus assuré par la DJ The Blessed Madonna.

Angèle lui a appris quelques mots de français sur l’entêtant Fever, Miley Cyrus l’a invitée sur le percutant Prisoner. Quant à Kylie Minogue et Elton John, ils se sont invités au Studio 2054, concert donné en ligne vendredi 27 novembre devant plus de 5 millions d’internautes. Un show incroyable, intelligent et festif qui a transformé les salons des participants en boîte de nuit le temps d’une heure. Un moment suspendu, une bouffée d'air frais qui est venue rappeler combien l'ambiance moite des salles de spectacle nous manquait.

"La seule chose qui m’a manqué au concert de Dua Lipa, c’est quelqu’un pour me renverser sa bière sur les pieds", écrit un confrère de Têtu. Le sentiment est partagé. On ajoutera même que les 15 euros réclamés à l’entrée ont été les mieux dépensés de l’année. Samedi 5 décembre, Dua Lipa se produira en duplex de Londres pour les NRJ Music Awards, où elle est nommée trois fois. Et franchement ? Ce serait dommage de passer à côté.

Delphine DE FREITAS