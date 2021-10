VIDÉO - Pourquoi la France va-t-elle restituer 26 œuvres d’art au Bénin ?

La restitution fait l'objet d'une loi spéciale votée fin 2020. En principe, le code du patrimoine interdit ce type de transfert de propriété, il stipule que les biens culturels des musées de France sont inaliénables et ne peuvent pas être cédés. "Il y a un problème d'atteinte à un principe fondamental qui est dans l'ADN des musées français. Les biens africains sont les meilleurs ambassadeurs de l’Afrique en Europe. C’est ça le musée à la française", souligne Yves-Bernard Debié, avocat spécialiste du marché de l'art. Il ajoute : "Si on part de ce principe que les biens africains en Afrique et les bien esquimaux aux inuits, c’est contraire au principe d’universalité des musées français."

L'accélération sur ce dossier africain s'inscrit dans une volonté initiée par le président Macron dès 2017. Il s'était engagé lors d'un discours à l'université de Ouagadougou en novembre 2017 à rendre possible d’ici à cinq ans les restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en France. "Ce discours a suscité un certain nombre de demandes. Officiellement, on en recense six ou sept aujourd'hui", indique Jean-Christophe Castalin, rédacteur en chef du journal des Arts.

Sur la base d'un rapport remis par les universitaires sénégalais et française Felwine Sarr et Bénédicte Savoy, il a été décidé de rendre 26 œuvres, réclamées par les autorités du Bénin, provenant du trésor d'Abomey et conservées au musée du Quai Branly-Jacques Chirac, ainsi que le sabre et le fourreau d'El Hadj Omar Tall, demandé par le Sénégal.