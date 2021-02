VIDÉO - "Poutine, le dernier tsar" sur Histoire TV : l'ascension d'un subalterne du KGB devenu maître du Kremlin

Cela fait plus de vingt ans qu'il règne sur la Russie… Alors que circulent de plus en plus de rumeurs sur son état de santé, Histoire TV diffuse mercredi à 20h50 "Poutine, le dernier tsar" de Patrick Forbes, produit par Oxford films. Ce documentaire retrace l'ascension fulgurante de Vladimir Poutine à la présidence de la Russie. De simple subalterne du KGB devenu bras droit de Boris Eltsine, avant de lui succéder : comment un garçon issu d'une famille pauvre, résidant dans une banlieue difficile de Saint-Pétersbourg, a-t-il pu devenir l'un des leaders les plus puissants au monde, admiré par ses alliés et craint par ses rivaux ?