VIDÉO - Présidentielle 2022 : Anna Mouglalis redevient la présidente de "Baron Noir" pour soutenir la Primaire populaire

"Il est vital pour notre république de remettre de la démocratie et de la délibération, là où aujourd’hui tout repose sur un homme ou une femme", explique la comédienne, après avoir évoqué les urgences climatiques et sociales. "Face à l’impuissance des différents candidats de l’écologie et de la gauche à se rassembler derrière une candidature commune, la Primaire populaire a décidé d’apporter une réponse citoyenne en refusant la défaite annoncée."

"Il n’est plus temps de se diviser, mais de se rassembler pour gagner. Seul on va plus vite, mais ensemble on va à l’Élysée”, conclut Anna Mouglalis, en appelant tous citoyens qui le souhaitent à s’inscrire sur le site de la Primaire populaire jusqu’au dimanche 23 janvier à 23h59, date limite pour participer au scrutin.

À trois mois du premier tour, les organisateurs de la Primaire populaire appellent les sept candidats issus de la gauche à se soumettre au vote, estimant qu’il s’agit de "la meilleure voie possible pour faire gagner ce que nous avons en partage, la lutte contre le dérèglement climatique et les inégalités".