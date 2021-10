"C’est de l’orfèvrerie" : Bilal Hassani livre un incroyable tango dans "Danse avec les stars"

Pour la première fois dans l’histoire du concours de danse de TF1, les couples ont dû s’affronter lors de duels. À la clé pour le vainqueur ? Un ticket pour la semaine suivante. Premiers du classement vendredi dernier, Bilal Hassani et Jordan Mouillerac ont fait face à Ditaa Von Teese et Christophe Licata avec une chorégraphie qui a beaucoup plu aux juges. "C’était absolument parfait, c’est un vrai show", a lâché Jean-Paul Gaultier qui a apprécié le choix de la chanson.

C’est sur "3SEX" d’Indochine et Christine and the Queens que Bilal Hassani et Jordan Mouillerac ont choisi de faire leur tango. Un hymne à la tolérance qui fait fi des genres, en totale adéquation avec le message que souhaite porter le jeune chanteur - premier candidat à danser avec un partenaire du même sexe. Denitsa Ikonoma a salué "un interprète incroyable". "La danse, l’énergie est là. C'est un plaisir de te regarder", a ajouté François Alu. Quant à l’exigeant Chris Marques, il a eu pour eux le plus joli compliment de la soirée. "C'est de l'orfèvrerie à ce niveau-là", a-t-il souligné, tout en se disant "un peu dérangé" par la position des pieds du chanteur à certains moments.