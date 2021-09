"Koh-Lanta" : éliminés au conseil, Cindy et Patrick rejoignent Ugo et Karima sur l’île des bannis

Après le résumé d’usage, les téléspectateurs ont pu retrouver les deux candidats et les deux possibilités qui s’offrent à eux. Un flambeau qui leur ouvre le chemin de gauche, direction Paris. Et un flambeau qui les guide sur le chemin de droite, leur permettant de rester dans le jeu. "Vous ne pourrez désormais plus compter que sur vous-mêmes", leur est-il toutefois précisé. Nos aventuriers n’ayant clairement pas débarqué en Polynésie pour faire du tourisme, ils optent tous les deux pour la seconde option.

C’est sur un rebondissement inédit que s’était achevé le premier épisode de "Koh-Lanta : la légende", mardi dernier. Éliminés lors du conseil, Karima et Ugo s’étaient retrouvés nez-à-nez avec un panneau affichant ce mystérieux message : "À vous choisir". Dès la fin de la diffusion, les théories ont afflué sur les réseaux sociaux. Éliminés ? Pas éliminés ? Repêchés ou pas ? Et si oui comment ? Il n’a pas fallu attendre longtemps pour avoir la réponse ce mardi lors des premières minutes de l'épisode 2.

"Partir en premier, c’est le pire échec de ma vie", explique Karima. "Je me suis sentie humiliée et voir ce panneau, c’est comme si on me donnait une nouvelle chance ", ajoute-t-elle au bord des larmes. On a encore en tête les tensions qui ont marqué le conseil au sein de l’équipe des filles. "J’ai trouvé ça injuste", insiste la candidate qui compte bien prendre sa revanche. "Je suis armée, j’ai le mental, et je vais tout faire pour gagner."

Même son de cloche du côté de Ugo, bien que son élimination se soit déroulée sans éclat de voix. "Ça m’a traversé l’esprit de partir à gauche", avoue toutefois le candidat, déçu d’avoir été désigné par ses camarades masculins. "Mais on ne peut pas jeter l’éponge. Il y a une chance folle qui s’offre à nous. Il faut la prendre maintenant."