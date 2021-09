"C’est la pire expérience de ma vie" : Karima bouleversée par son élimination de "Koh-Lanta"

De la vie de tous les jours. C’est le résultat de plein de choses : je me suis toujours interdit l’erreur, même si je sais que ça fait partie de la vie. Tout ce que je fais, je le fais avec passion. Dans ma tête, il y a toujours cette citation : "viser l’excellence pour être moyenne et non pas la moyenne pour être insuffisante".

C’est une déception, oui. Quand on refait "Koh-Lanta", c’est pour aller plus loin que la première fois.

Karima, on vous sent très affectée par votre élimination sur l’île des bannis. C’est une grosse déception ?

Elle n’a toujours pas digéré. C’est une Karima amère qui nous a confié sa déception après son départ prématuré de "Koh-Lanta : la légende". Mardi soir, elle a été devancée par Maxime et Ugo dans l’arène de l’île des bannis et ne retrouvera pas les rivales qui l’avaient éliminée lors du conseil. Très remontée, la militaire n’accepte pas non plus le montage qui a été fait de son aventure par la production du jeu d’aventure de TF1.

Je me suis livrée, j’ai raconté des choses personnelles, même si on n’a pas vu les images. Je ne vois pas vraiment où est l’agressivité qu’on me reproche

Pensez-vous que cette détermination a pu faire peur aux autres candidats, et en particulier aux filles qui vous ont éliminé au conseil ?

Je pense que c’est un manque de maturité de la part de certaines filles. Parce que je me suis très bien entendue avec Jade, avec Christelle, avec Cumba. Je ne pense pas avoir fait peur à 100% des candidates. Mais certaines ont une forme de fragilité quand on leur parle. Et m’opposer mon attitude, c’est peut-être une façon d’éliminer une concurrente. Mais c’est un peu facile de cataloguer les gens qui ont un métier comme le mien, un métier qui dégage quelque chose d’un peu "strict". Vous savez j’ai voulu refaire ce Koh-Lanta en m’ouvrant un peu plus, ce que je n’ai pas fait durant ma première aventure. Je me suis livrée, j’ai raconté des choses personnelles, même si on n’a pas vu les images. Je ne vois pas vraiment où est l’agressivité qu’on me reproche. Vous le verrez en parlant à Jade ou Christelle : je n’ai jamais été aussi ouverte que dans ce "Koh-Lanta".

S’ouvrir, c’est louable. Mais ne faut-il pas être un peu joueur, charmeur voire manipulateur pour avancer dans "Koh-Lanta" ?

Vous résumez bien les choses. Mais je n’arrive pas à être comme ça. Et puis lorsqu’on est sélectionné dans cette aventure, c’est pour être ce qu’on est. Or moi je ne me vois pas caresser les gens dans le sens du poil. Au contraire. Moi je parle avec les gens parce que j’aime l’être humain, parce que j’aime partager des choses. Je ne suis pas comédienne. Et si j’étais émue, c’est lorsque j’ai entendu certaines dire : "J’ai peur de ton caractère ». Mais tu ne me connais pas ! Je n’ai rien dit, rien fait contre les autres. J’ai l’impression de voir des fils qui ne se rejoignent pas. Comment ai-je pu arriver à ça ? Je ne comprends pas.