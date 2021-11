"Danse avec les stars" : l’équipe de Bilal Hassani et Michou n’a pas tout à fait convaincu les juges

Ils n’avaient qu’un objectif : rejoindre les quarts de finale ensemble. Bilal Hassani et Michou ont réussi leur mission au terme d’une soirée riche en enseignements. Après leurs prestations individuelles, les deux stars de YouTube se sont présentées sur le parquet du studio 217 ce vendredi 5 novembre pour une chorégraphie collective. Le quatuor endiablé, qui s'est surnommé "l'équipe de Bichou", a mêlé le charleston et l'électro des Daft Punk sur "Around the world".