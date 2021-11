VIDÉO – "Danse avec les stars" : la prestation très émouvante de Michou pour sa sœur autiste

"Elle a 21 ans, elle n’a même pas un an de plus que moi. J’ai une relation différente avec elle par rapport à mes autres frères et sœurs, car malheureusement elle est handicapée", explique-t-il dans une vidéo diffusée avant sa prestation. "Elle est autiste aggravée, elle est un peu dans son monde et ne peut pas tout faire comme tout le monde", ajoute-t-il.

Jean-Paul Gaultier est "sûr" que la sœur de Michou "a adoré". "C’est incroyable l’évolution que tu as faite. Chaque semaine, tu nous étonnes de plus en plus. Là, tu es passé à un autre stade", souligne le créateur de mode, qualifiant le candidat d’homme mûr en maîtrise "qui mène désormais la danse". Chris Marques a observé "un truc assez exemplaire" et lui offre l’un des plus beaux compliments de la saison : "Les vrais danseurs souvent, ils démarrent de rien. Tu es en train de devenir un danseur tel que je les connais. Il y a du vrai travail technique. Ça, ce sont les vraies performances qu'on doit voir dans 'Danse avec les stars'", ajoute-t-il.