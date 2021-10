"Danse avec les stars" : qui est Dita Von Teese, la reine du burlesque qui adore la France ?

PORTRAIT - L’artiste américaine spécialiste de l'effeuillage, au look tout droit sorti des années 1950, apporte une touche de glamour supplémentaire à la saison 11 de "Danse avec les stars".

Elle s’est produite dans les plus beaux cabarets du monde. Et c’est sur le parquet du studio 217, à la plaine Saint-Denis, que Dita Von Teese relève son prochain défi. L’artiste américaine, qui s’effeuille comme personne, prend la suite de Pamela Anderson dans le rôle de "l'invitée américaine" au casting de "Danse avec les stars". Celle qui a toujours refusé de participer à l’édition américaine du concours de danse télévisé a fini par dire oui à la production française. Car entre elle et l’Hexagone, c’est une histoire qui dure.

Dita Von Teese est quelqu’un que j’ai toujours rêvé d’être quand j’étais petite - Dita Von Teese

Dita Von Teese a été la première artiste invitée à rejoindre la troupe Crazy Horse. C’était en 2006, alors que la salle parisienne fêtait ses 55 ans. La rencontre entre un lieu mythique et celle que l’on surnomme "la reine du burlesque". "Je me considère comme une évangéliste du glamour, je le prêche et le pratique pour convertir les autres", explique-t-elle au Journal des femmes. Née Heather Renée Sweet dans une petite ville du Michigan en 1972, l’Américaine timide s'imagine en icône de papier glacé.

"Dita Von Teese est quelqu’un que j’ai toujours rêvé d’être quand j’étais petite", raconte-t-elle au Guardian. La fillette blonde du Midwest s’inspire des actrices hollywoodiennes brunes et pulpeuses des 40s, "avec des lèvres rouges et des joues rosies, des talents hauts et des courbes incroyables". Elle décroche son premier job à 15 ans dans une boutique de lingerie. Un déclic. Elle se lance dans le burlesque en 1992 sans jamais penser devenir célèbre. "J’ai commencé parce que c’était quelque chose d’amusant et de cool que personne d’autre ne faisait. C’est à nous de décider si on veut être objectifié", martèle-t-elle.

Divorcée du rockeur Marilyn Manson, la star du striptease milite pour que "les différents types de beauté soient appréciés". Et en a fait un business. Elle a lancé sa propre marque de lingerie, sa ligne de parfum, de collants, de lunettes et de bougies. Elle a sorti un album aussi. Avec à chaque fois un sens de la mise en scène très travaillé. Sur scène, Dita Von Teese s’effeuille dans un verre à champagne, une cage d’oiseaux ou un verre à martini. De quoi placer la barre haut pour la production de "Danse avec les stars". Habillée par les plus grands créateurs de mode, elle retrouve sur TF1 son ami Jean Paul Gaultier qui intègre cette année le jury du concours de danse de TF1.

Delphine DE FREITAS

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.