Cindy ("Koh-Lanta, la légende") : "Il faut être fêlé pour faire l'émission deux fois"

INTERVIEW – Finaliste de la saison 20, Cindy fait son grand retour dans l'édition all stars célébrant les 20 ans du jeu d'aventure de TF1. La candidate au franc-parler assumé nous livre ses premières impressions avant la diffusion du premier épisode mardi 24 août.

"Pour faire 'Koh-Lanta' une fois, il faut être un peu fou. Mais deux fois, il faut être complètement fêlé !". Candidate emblématique de "Koh-Lanta, la Guerre des chefs", Cindy Poumeyrol fait partie des vingt aventuriers rappelés pour participer à l'édition all stars du programme qui débutera le mardi 24 août sur TF1. "Quel honneur d'avoir été rappelée ! Je me dis que j'ai marqué à mon échelle l'histoire de l'émission et ça, c'est hyper flatteur", confie la jeune femme de 33 ans qui avoue avoir été choquée par le casting.

C'est une prise de risque de repartir. Je me suis demandée si je n'allais pas me griller - Cindy

"Je n'étais pas prête ! Ils n'ont pris que des champions. Je me sentais complètement à part. Vraiment, c'était très dur physiquement", admet la candidate qui ne s'est pas du tout préparée pour cette aventure. "La seule chose que j'ai faite, c'est préparer des stories pour faire croire que je n'étais pas dans l'aventure", admet celle qui fait désormais partie des influenceuses qui comptent.

Finaliste en 2019, Cindy tentera de remporter l'édition all stars de "Koh-Lanta", baptisée "Koh-Lanta, la légende". − A.ISSOCK/TF1/ALP

Maman d'une petite Alba depuis le 19 octobre 2019 et enceinte de son deuxième enfant, la pétillante blonde n'a rien perdu de son dynamisme, ni de son franc-parler. "Aujourd'hui, j'ai réussi à capitaliser sur mon image qui est positive et je suis appréciée. Donc forcément, c'est une prise de risque de repartir. Je me suis demandée si je n'allais pas me griller". Se considère-t-elle comme une légende de l'émission ? "J'aime me dire qu'on est tous les 20 des légendes. Mais pour moi, la vraie légende de 'Koh-Lanta', ça reste Claude".

Cataloguée comme une stratège, Cindy parviendra-t-elle à tirer son épingle du jeu ? "Je suis une personne sincère et j'arrive plutôt bien à analyser la personnalité des gens. Mais ça ne suffit pas pour une aventure comme celle-là", lance-t-elle. Serait-elle prête à rempiler pour une troisième saison ? "Spontanément, je dirais non. Je pense que je serais prête à resigner si j'ai le temps de me préparer. Je n'ai pas envie d'aller dans un 'Koh-Lanta' pour subir. Mais oui, moi, j'aime l'adrénaline et cette aventure en procure énormément".

Propos recueillis par Rania Hoballah

