Clémentine ("Koh-Lanta, la légende") : "Je garde une belle cicatrice de ma première saison"

Aventurière dans l'âme, la jeune femme n'a pas hésité quand on lui a proposé de repartir. Et ce malgré la violence des internautes dont elle a été la cible. "Je garde quand même une belle cicatrice de ma première saison par rapport aux réseaux sociaux. Mais j'ai appris à prendre du recul par rapport à ça. Et ce n'est pas ce qui m'arrête. Ma motivation, ce sont les épreuves et cette déconnexion de la vie qui me plaît tant", admet-elle.

Ravie de se frotter à "la crème de la crème", elle admet que Claude et Teheiura lui font un peu peur. "Chez les filles, je dirais aussi Coumba car elle est super athlétique". Et quand on lui demande qui est la véritable légende de "Koh-Lanta" à ses yeux, elle répond sans hésiter. "Certainement pas moi ! Je n'ai pas cette prétention-là et je ne le pense pas du tout. Les légendes ce sont Claude et Teheiura", admet Clémentine qui peut compter sur son mental et sa force physique. Est-elle prête à rempiler pour une quatrième édition ? "Je ne pense pas. J'ai fait 'Koh-Lanta' trois fois en cinq ans, je pense que j'ai eu ma dose. En tout cas, va falloir laisser un peu de temps avant de vouloir repartir tout de suite".