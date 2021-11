VIDÉO - Sting dans "Sept à Huit" : "Je suis amoureux de ma femme depuis 40 ans"

Son surnom lui colle à la peau depuis ses 18 ans. Sting, soit le dard d’une guêpe. Mais à désormais 70 ans, le chanteur estime "être beaucoup plus doux". L’ancien leader du groupe The Police vient de sortir un nouvel album, mais ne lui dites surtout pas qu’il est une rock star.

Celui qui a vécu l’expérience The Police comme "une prison" assure qu’il faut "être fort pour survivre au succès". Et son plus grand soutien, c’est celui de son épouse Trudy. "Je suis amoureux de ma femme depuis 40 ans. Une relation, il faut y penser tous les jours. C’est toujours une négociation. C’est du travail agréable, mais c’est du travail", martèle-t-il. Une recette du bonheur qui semble fonctionner à la perfection pour le couple qui ne s’est plus quitté depuis 1980.