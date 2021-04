VIDÉO - "The Voice" : Jim Bauer a mis K.O. les coachs avec une audacieuse reprise de "Tata Yoyo"

"Pour mon K.O., j’aimerais mettre la barre plus haut", explique-t-il. Et c’est peu dire que le jeune homme de 29 ans a frappé un grand coup avec son choix de chanson.

Costume en tweed gris, chemise rose et nœud papillon, le talent de l’équipe de Marc Lavoine n’avait même pas prévenu son coach pour réussir son coup. Car personne n’aurait pu prédire que Jim Bauer allait venir défendre sa chance avec l’un des titres les plus populaires d’Annie Cordy qu’il a "totalement pris à contrepied". Dans sa voix, le fantasque "Tata Yoyo" se fait plus doux. Plus triste aussi. De quoi redonner tout leur sens aux paroles de ce morceau plus profond qu’il n’y paraît.