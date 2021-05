VIDÉO - "On mérite tous de gagner" : les finalistes de "The Voice" entrent en campagne

DERNIÈRE LIGNE DROITE – L’un d’entre eux sera désigné samedi vainqueur de la saison 10 de l’émission. Entre deux répétitions, Marghe, Mentissa, Cyprien et Jim Bauer ont tenté de convaincre le public de voter pour eux. Sans jamais oublier de penser aux autres.

Ils ont déjà séduit les téléspectateurs. Qualifiés à l’issue d’une demi-finale très disputée la semaine dernière, Marghe, Mentissa, Cyprien et Jim Bauer sont en lice pour décrocher le titre de "The Voice 2021" ce samedi 15 mai. Mais la compétition ? Très peu pour eux. Les talents de Florent Pagny, Vianney, Amel Bent et Marc Lavoine sont tellement bien ensemble que quand on leur demande pourquoi le public devrait voter pour eux, ils finissent par vanter les mérites de leurs camarades.

"Je vous avoue franchement que c’est une question qui me pose problème parce qu’on mérite tous de gagner", résume Marghe. Les quatre chanteurs arrivent avec un univers bien à eux et des voix aussi puissantes que singulières. Cette finale sera d’autant plus particulière que, pour la première fois dans l’histoire du programme, les deux derniers talents encore en course auront l’opportunité de chanter un titre inédit de leur composition.

"De l'urbain" et "de la variété française" pour la finale

Alors cette dernière semaine a été "assez studieuse", selon Cyprien. "On va travailler les chansons et les scénographies. On essaie de dormir tôt et de bien manger", sourit-il. Mentissa "fait ce qu’elle fait quand elle est à la maison". Elle regarde un peu la télévision, fait de la méditation et un peu de sport "si elle a la motivation". Elle s’entraîne, "pas trop pour ne pas se fatiguer la voix mais assez pour être sûre" d’elle et "de ce qu’elle va faire" samedi soir, explique-t-elle de l’autre côté du téléphone. Car crise sanitaire oblige, les talents sont à nouveau à l’isolement pour la dernière ligne droite. Ou presque. "On va beaucoup bosser. Ça ne va être que du boulot, ce n’est pas vraiment de l’isolement", insiste Jim Bauer.

Tous auront droit à leur duo avec des artistes venus leur donner un coup de main (Calogero, Louane, London Grammar et Grand Corps Malade). Mais le moment le plus fort sera évidemment celui de leur prestation en solo. Cyprien glisse qu’il reprendra "une grande chanson", Jim Bauer va s’essayer "à l’urbain", Mentissa chantera "la paix dans le monde" et Marghe donnera de la voix sur un morceau célèbre de variété française. Voilà les seuls indices qu’ils ont bien voulu nous glisser… Ravis de leur première expérience du direct la semaine dernière, les quatre talents fouleront la scène de "The Voice" pour la dernière fois. Avant qu'à Abi Bernadoth ne vienne couronner son successeur.

Delphine DE FREITAS

