"The Voice All Stars" : Louis Delort s'offre un trio "inoubliable" avec Garou et Patrick Fiori

Lui qui était le beau Phoebus dans le spectacle de Luc Plamondo et Richard Cocciante s'est "dévissé" de son fauteuil rouge et a pris le micro pour rejoindre son ami et son talent de la saison en cours sur scène. "Il était tout débutant. Il est fort hein", dit Garou de Louis Delort, qu'il a mené jusqu'en finale dix ans plus tôt. "Avec Patrick, on a vécu une espèce de "The Voice" de l'époque. Ce spectacle nous a lancés. Revivre ce moment avec Louis, c'est hallucinant", poursuit-il. Le talent, en lice pour devenir "The Voice All Stars", parle lui d'un "moment inoubliable". "J'ai senti une énergie me traverser. Je m'en souviendrai toute ma vie. Rien que pour ça, je suis content d'être revenu", souligne-t-il. Une séquence qui restera comme les plus marquantes de cette édition anniversaire.