"The Voice" : comment Jérémy, le "petit diamant" plein d’émotion, a séduit Vianney

COUP DE CŒUR - Le nouveau coach de l’émission est le seul à s’être retourné sur la prestation du jeune Aveyronnais de 20 ans qui a décidé de rendre hommage aux enseignants avec la chanson "Adieu monsieur le professeur". La faute à quelque chose de "rare et précieux".

Il ne rêve que d’une chose. Devenir "un grand chanteur de variété française et délivrer des messages par ses chansons". Jérémy, 20 ans, est originaire de Millau dans l’Aveyron et n’a pas hésité longtemps à tenter sa chance à "The Voice". "Pour moi, c’est le plus grand concours de France", assure-t-il avant son audition à l’aveugle diffusée samedi 6 mars sur TF1.

À défaut de pouvoir chanter ses propres mots, celui qui se balade toujours avec un carnet dans la poche pour noter ce qui l’inspire a choisi ceux d’Hugues Aufray. Avec "Adieu monsieur le professeur", il est venu remercier les enseignants. Sans se douter qu’il taperait dans l’œil du coach avec qui il souhaitait absolument travailler.

Vianney, que Jérémy qualifie de "the artiste qu’il écoute en boucle", est le premier à se retourner. Il sera le seul. Le coach semble presque hypnotisé face à la prestation du jeune talent, dont il ne manque pourtant pas de souligner les défauts. "Je te dis tout, la guitare c’était pas bien du tout. Mais tu mettais du cœur quand tu le faisais. La voix, je me suis dit 'non' par moments parce que tu partais trop haut. C’était trop violent, tu voulais trop nous en donner. Je n’ai pas aimé, c’était trop hasardeux, trop le bordel", lui explique-t-il.

Sache qu’on va bosser mon petit pote et que c’est pour ton bien - Vianney à Jérémy

"Sauf que tu as un truc qui est trop rare. C’est l’émotion qui se passe, très guitare, très songwriter. En vrai, je sais que c’est rare, que c’est un petit diamant, que c’est précieux. On va partir de ça. Sache qu’on va bosser mon petit pote et que c’est pour ton bien", poursuit-il face à un Jérémy extatique. Son bonheur est communicatif et file des frissons de l’autre côté de l’écran. Marc Lavoine salue à son tour "le talent" de l’Aveyronnais à qui il offre un cadeau très spécial. Un trio sur le titre d’Hugues Aufray, avec Vianney à la guitare. Comme pour remettre la voix de l’apprenti chanteur sur le droit chemin.

