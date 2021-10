VIDÉO - Coumba n’exclut pas de faire un cinquième "Koh-Lanta" : "Je suis folle, je suis maso !"

Dans toutes les saisons précédentes, ceux qui l’ont emporté sont ceux qui étaient les plus droits et les plus sincères

Si les aptitudes physiques de Coumba ne sont plus à prouver, l’aventurière sait que sa plus grande force est ailleurs. "C’est mon mental, ma détermination. Je suis quelqu’un qui lâche rarement l’affaire. Même si, de temps en temps, il ne faut pas s’obstiner jusqu’à tomber au fond du gouffre." Sa faiblesse ? "Je manque de patience, j’ai du mal à me canaliser, à me dire qu’il faut rester tranquille. Mais j’en ai conscience et donc j’y travaille."

Côté stratégie, de nombreux fans de "Koh-Lanta" n’ont pas digéré sa décision de briser l’alliance des filles et d’envoyer Candice sur l’île des bannis. Coumba l’avoue, "c’est mon plus grand regret sur cette saison. On a fait n’importe quoi, je pense qu’on a manqué de communication… et de glucose. Faut savoir que le cerveau en est le plus gros consommateur et on manquait de sucre. On était vraiment à la ramasse et je pense qu’on a mal réfléchi et mal agi."