VIDÉO - Quand Jean-Pierre Pernaut faisait son premier reportage en 1972

On a du mal à l'imaginer en journaliste débutant. Et pourtant… Avant de devenir le présentateur historique du 13H de TF1, dont il cèdera les manettes à Marie-Sophie Lacarrau ce vendredi 18 décembre, Jean-Pierre Pernaut a fait sa première apparition à la télévision le 8 août 1972. Trois ans avant de débarquer à TF1, il est envoyé par la rédaction du bureau régional de l'ORTF d'Amiens-Picardie couvrir un reportage sur le sauvetage d'un petit garçon prénommé Sylvain.

Âgé de 11 ans, ce dernier est porté disparu près de Saint Quentin, dans l'Aisne. Après 16 heures de recherches, le garçon est finalement retrouvé après une chute au fond d'un puits de 15 mètres. Jean-Pierre Pernaut, alors âgé de 22 ans, interroge Sylvain, qui s'en est sorti indemne, et ses parents, soulagés d'avoir évité un drame. On entend d'abord la voix du futur présentateur du 13H, que l'on découvre par la suite à l'image aux côtés de l'homme qui a sauvé Sylvain.

Quand je me revois à l'image, je me dis que j'ai à peine changé !

Comme on peut le voir dans la vidéo d'archives publiée par l'Institut National de l'Audiovisuel, on découvre un jeune journaliste avec une coupe de cheveux à la mode, vêtu d'un pantalon taille basse, d'une chemise et d'un blazer. Il pose des questions adossé à un mur, avec un petit air nonchalant. "Je ne garde pas de souvenir particulier de ce moment-là. C'était la première fois qu'on me filmait en train de faire une interview. Je faisais déjà des reportages depuis quelques années. Quand je me revois l'image, je me dis que j'ai à peine changé !", nous a confié Jean-Pierre Pernault dans une interview sur sa longue carrière.