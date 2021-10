VIDÉO - Qui est Sofia Kappel, la révélation de "Pleasure", le film choc sur l’industrie du porno ?

Avant de faire du cinéma, Sofia Kappel travaillait dans une boutique de vêtements. "Je faisais du merchandising visuel", précise cette Suédoise de 23 ans qui crève l’écran dans Pleasure, le film de sa compatriote Ninja Thyberg, plongée hyper réaliste dans les coulisses de l’industrie du X à Los Angeles.

"Quand on m’a proposé d’auditionner pour le rôle de Bella, ma réaction a été de dire ‘absolument non !’", avoue la jeune femme. "Non pas à cause du sujet du film, mais parce que je ne m’en sentais pas capable. Et parce que j’avais peur de le faire. Au final, j’ai adoré parce que grâce à Ninja, je me suis tout de suite sentie en sécurité".

Ancienne militante féministe, Ninja Thyberg offre un regard inédit sur le monde du porno en racontant les tournages du point de vue des travailleurs du sexe, dans leur banalité comme dans leurs excès. Plusieurs scènes, mettant des situations extrêmes, ont d’ailleurs de quoi déstabiliser les spectateurs.