VIDÉO - Qui est Vanessa Kirby, la révélation de "Pieces of a Woman" ?

Bouleversante du début à la fin, Vanessa Kirby fait d'ailleurs déjà figure de grande favorite pour les prochains Oscars. La comédienne s'est plongée corps et âme dans ce projet qui marque un véritable tournant dans sa carrière. "J'ai lu le scénario en une heure et je savais que je devais absolument le faire", explique Vanessa Kirby dans la présentation du film. "Je cherchais un projet qui me faisait peur. Cela m'a complètement terrifié. C'était une histoire que je n'avais jamais vue auparavant à l'écran. C'était quelque chose dont les gens ne parlaient pas, alors il fallait le raconter".

Si Pieces of a Woman donne un coup d'accélérateur à la carrière de Vanessa Kirby, la jeune femme n'est pas une débutante pour autant. Après avoir fait ses armes au théâtre, elle s'était déjà fait remarquer dans de nombreuses séries comme The Hour, diffusé sur la BBC en 2011 avec Dominic West ou De grandes espérances avec Gillian Anderson.

On l'a également vu au cinéma en 2018 dans Mission impossible : Fallout, aux côtés de Tom Cruise, puis dans Fast and Furious : Hobbs and Shaw, où elle jouait la sœur de Jason Statham. Mais c'est la série The Crown sur Netflix qui la révèle au grand public. Elle se glisse avec brio dans la peau de la Princesse Margaret, la sœur rebelle de la Reine Elizabeth. Depuis Pieces of a Woman, sa côte de popularité a explosé. Vanessa Kirby sera prochainement à l'affiche du drame historique de Mona Fastvold, The World to come ainsi que des deux prochains volets de Mission : Impossible.